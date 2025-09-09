Брянская спортсменка заняла третье место на чемпионате России по многоборьям

Брянская легкоатлетка заняла третье место на чемпионате России по многоборьям. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге прошёл Командный чемпионат России по многоборьям. В нём приняли участие более 200 человек из 30 регионов страны.

Воспитанница брянской спортшколы «Русь» Виктория Карасева выступила в семиборье. Она показала результат в 5437 очков. Девушка завоевала бронзовую награду.