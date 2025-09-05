Маршрутка №43 в Брянске будет заезжать к новому Дворцу зимних видов спорта с понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 8 сентября 2025 года в Брянске маршрутные такси №43 «Мясокомбинат – ул. Федюнинского» будут ходить по новому маршруту. Это связано с открытием Дворца зимних видов спорта на проспекте Московский, д. 106 б ф Фокинском районе.

После остановки «Поликлиника №5» маршрутки будут сворачивать к новому спорткомплексу. Там планируют сделать конечную остановку. Обратно машины будут выезжать в сторону кольца на мясокомбинате и далее двигаться по привычному маршруту.