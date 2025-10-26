Брянский «Спартак» дебютировал в высшей лиге Чемпионата России по футзалу

Брянский «Спартак» успешно дебютировал в высшей лиге Чемпионата России по футзалу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Екатеринбурге прошли матчи четвёртого тура Чемпионата России по футзалу-2025/2026 среди женских команд. Брянский «Спартак» дебютировала в высшей лиге. Футболистки встретились с местным клубом «ВИЗ Синара». Брянские спортсмены выиграли оба матча со счётом 7:1 и 9:2 .

«Результатами, конечно, довольны. Ну, а игровые действия ещё будем совершенствовать», — отметила тренер Софья Савкина.