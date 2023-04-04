Брянские полицейские выиграли Чемпионат по самбо

Сотрудники брянского УМВД выиграли областной Чемпионат по самбо. Об этом сообщили в полицейском ведомстве.

В Брянске во Дворце единоборства имени Артема Осипенко прошёл чемпионат региональной организации общества «Динамо» по спортивному самбо среди силовых структур. Турнир посвятили 100-летию общества «Динамо».

В соревнованиях участвовали восемь команд, в том числе полицейские, судебные приставы, спасатели, прокуроры, таможенники. В турнире приняли участие два мастера спорта международного класса по самбо: представитель команды УМВД России по Брянской области, двукратный призер чемпионатов Европы по самбо Дмитрий Минаков и участник команды Брянского филиала ВИПК МВД России, победитель международного турнира основоположников самбо Павел Табурченко.

В итоге певрое место в лично-командном зачете заняла сборная УМВД России по Брянской области.