Брянские рукопашники завоевали шесть медалей на Кубке России

Брянские спортсмены завоевали шесть медалей на Кубке России по рукопашному бою. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошёл Кубок России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. На турнир съехались более двухсот сильнейших спортсменов страны.

На соревнованиях успешно выступили воспитанники брянской спортшколы «Торпедо». Обладателями Кубка России стали Александр Горохов и Ольга Королева. Влад Федосейский и Дамир Казанов завоевали серебряные награды турнира. А Максим Воропаев и Владлена Иващенкова стали бронзовыми призёрами.

Кроме того, Максим Воропаев и Владислав Федосейский выполнили норматив мастера спорта России.

Соревнования были отборочными на Кубок мира. На него отправятся и два брянских бойца с золотыми медалями.