Брянские спортсмены завоевали семь медалей на всероссийском турнире по русским шашкам «Наши надежды». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Брянск на базе спортивной школы по шахматам и шашкам прошли всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды». Участие в турнире приняли 89 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет из Брянской, Калужской Нижегородской, Орловской, Тверской областей и города Москвы.

Регион представили воспитанники спортшкол областного центра и Жуковки. Они завоевали три золотые , одну серебряную и три бронзовые медали.