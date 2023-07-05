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Брянский пловец завоевал два «золота» на Кубке России

2023, 05 июля 08:41 Спорт
Брянский пловец завоевал два «золота» на Кубке России
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Брянский спортсмен Илья Бородин дважды стал первым на Кубке России по плаванию. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Обнинске прошел второй этап Кубка России по плаванию.

Брянский пловец Илья Бородин дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием не оставил шансов соперникам. Он показал результаты 2.01,15 секунды и 4.18,02 секунды. Спортсмен завоевал золотые награды.

Кроме этого, Илья Бородин установил новый рекорд Брянской области на длинной воде на дистанции 200 метров баттерфляем. Он преодолел расстояние за 2.03,51 секунды.

 

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