Брянское «Динамо» сегодня проведет первый домашний матч сезона

Брянцы примут на своем поле владикавказскую «Аланию».

Первый в этом футбольном сезоне домашний матч брянского «Динамо» должен пройти сегодня. Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба.

Принимать на своем поле брянцам предстоит довольно неудобного соперника — «Аланию» из Владикавказа, которая является одним из лидеров ФНЛ, а из 11 матчей с ней брянцам удалось выиграть только один, это было 10 лет назад.

Матч пройдет на стадионе. Зрители на игру будут допускаться с соблюдением санитарных норм, так что 2500 брянцев смогут поддержать свою команду.