Замминистра спорта России встретился с директором брянского профильного департамента
Замминистра спорта России обсудил развитие комплекса ГТО с директором брянского профильного департамента. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов в Москве встретился с директором департамента физической культуры и спорта Брянской области Максимом Рудиным. Они обсудили развитие в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также речь шла о взаимодействием с Минспорта в этом направлении.
Одес Байсултанов отметил достижения региона по развитию комплекса ГТО. В этом году нормативы сдали более 30 тысяч жителей Брянской области. А более 10 тысяч – получили знаки отличия. Регион занимает 25-е место в федеральном рейтинге среди всех субъектов.
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