Замминистра спорта России встретился с директором брянского профильного департамента

Замминистра спорта России обсудил развитие комплекса ГТО с директором брянского профильного департамента. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов в Москве встретился с директором департамента физической культуры и спорта Брянской области Максимом Рудиным. Они обсудили развитие в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также речь шла о взаимодействием с Минспорта в этом направлении.

Одес Байсултанов отметил достижения региона по развитию комплекса ГТО. В этом году нормативы сдали более 30 тысяч жителей Брянской области. А более 10 тысяч – получили знаки отличия. Регион занимает 25-е место в федеральном рейтинге среди всех субъектов.