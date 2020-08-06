Поставщик обвинил брянский институт в заказе несуществующих ноутбуков

ООО «Айти проект» направило в УФАС по Брянской области жалобу на Брянский институт повышения квалификации работников образования (БИКПРО). Как сообщается на сайте регионального УФАС, заявители утверждают, что институт разместил на Портале Госзакупок лот на приобретение нотбуков на сумму до почти 4 млн рублей с требованиями к товару, которым не соответствует ни один из представленных сегодня на рынке компьютеров.

Аукцион №32009343120 был размещен на портале 22 июля, прием заявок потенциальных поставщиков заканчивается сегодня, 7 августа. А в понедельник, 10 августа, должны состояться торги. В описании товара говорится, что это должны быть « компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата».

УФАС намерено приступить к рассмотрению жалобы в 14:00 ближайшего понедельника. А торги намечены на 15:30 того же дня.