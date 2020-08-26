Грузовик насмерть сбил пешехода в Выгоничском районе

Днем 25 августа на 40 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области.

52-летний водитель «МАЗ» ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Водитель грузовика врезался в иномарку Kia Ceed, за рулем которой сидел 32-летний водитель, который разворачивался с правого ряда, нарушая ПДД.

К сожалению, под колеса «МАЗа» попала 33-летняя женщина-пешеход, которая стояла на правой обочине. В результате ДТП женщина умерла.

Напомним, 71-летняя пассажира получила несколько переломов в ДТП в Клинцовском районе.