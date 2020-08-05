На улице Третьего Интернационала в Брянске идет парковочная война

Парковочную войну в одном из дворов по улице Третьего Интернационала в Брянске обсуждают минимум в двух местных пабликах социальной сети во ВКонтакте.

Автор публикаций жалуется, что соседи захватили парковочные места во дворе под свои автомобили и не дают пользоваться ими другим жителям дома. Для этого они заблокировали въезд на самозахваченные участки при помощи специальных устройств. Публикацию иллюстрируют фотографии этих устройств. Земля во дворе, по словам автора публикации, находится в собственности города.

Наиболее радикально настроенные комментаторы предлагают решить проблему с помощью болгарки. На это им возражают, что в этом случае возмещать ущерб придется жителям дома, возмущенным действиями самозахватчиков.

Однако большинство участников дискуссии склоняются разрешить конфликт в рамках правового поля и рекомендуют обратиться в ГИБДД, прокуратуру и обслуживающую дом УК. А если в доме ТСЖ — провести собрание собственников и установить немалую плату за единоличное пользование общей землей.

«Заявление в ГИБДД и прокуратуру. Заплатят и за порчу дорожного полотна. С быдлом нянчиться ни в коем случае нельзя», — пишет один из комментаторов.

«Придомовая территория является совместной собственностью. Установите умнику ежемесячную плату за еденоличное пользование в хорошем размере. Вопрос решается на собрании собственников. Если у вас ТСЖ. А так заявление в эксплуатирующую организацию, потом в прокуратуру», — советует другой участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что сотрудники регионального управления Росреестра выявили несколько фактов самозахвата городской земли владельцами коттеджей по улице Академика Сахарова в брянском районе Горка. Владельцы коттеджей поясняют, что были вынуждены передвинуть заборы, чтобы прекратить засорение прилегающей к их участкам территории отходами с расположенного рядом кладбища. При этом площадь самозахваченной земли в одном из случаев составила 9 соток при площади самого участка при коттедже в 10 соток. Владельцы коттеджей выражают интерес к тому, чтобы легализовать пользование самозахваченной землей, взяв ее в аренду, выкупив у города или иным законным способом. В Росреестре комментируют, что это возможно. Но штраф за самозахват муниципальной земли заплатить все равно придется.