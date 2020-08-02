В Брянске волонтеры очистили от мусора берега озера

Волонтеры движения «Чистый Брянск» очистили от мусора прибрежную зону озера Баллон и рощу за гипермаркетом «Линия-3». Акции проходят каждую субботу совместно с региональным оператором по обращению с ТКО.

За два экорейда, которые вместе с региональным оператором по обращению с ТКО провели экоактивисты движения «Чистый Брянск», было собрано пять кубометров мусора и четыре кубометра полезных фракций — пластика и стекла, которые были отправлены на переработку.

— Несмотря на прохладный и дождливый день, в минувшую субботу, 1 августа, мы провели очередной эко-рейд в Фокинском районе Брянска. Убрали прибрежную зону озера Баллон. В этот день в акции приняли участие 22 волонтера. Чтобы привести в порядок территорию, нам потребовалось два часа. Надо отметить, что в этом году, по сравнению с прошлым, на берегу озера мусора стало меньше, и мы надеемся, что в недалеком будущем его там совсем не будет, потому что все отдыхающие будут ценить чистоту и заботиться о природе – рассказал руководитель движения «Чистый Брянск» Кирилл Рэвенко.

Неделей раньше эковолонтеры навели порядок в роще за гипермаркетом «Линия -3» в Бежицком районе.

— Брянцы, которые в свое свободное время принимают участие в акциях по уборке зеленых территорий и зон отдыха, делают доброе дело не только для природы, но и для всех нас. Замечательно, что в нашем городе есть такие неравнодушные люди, которые подают пример и детям, и взрослым. И мы готовы им помогать и поддерживать, – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.