Брянцы требуют поставить контейнеры для мусора на улице Фокина

В комментариях жители улицы Фокина пишут, что мусор оттуда забирают раз в неделю — по четвергам. Но непосредственно в четверг его выносят только те, кто рано встает. А большинство сносят отходы всю неделю, поэтому они там лежат зимой и летом постоянно в ожидании приезда мусоровоза. Отмечается, что придать свалке цивилизованный вид могли бы контейнеры для ТБО, но их в тех краях нет «уже лет восемь».

На снимке видно, что пакеты с мусором сложены прямо на газоне под дорожным знаком.

«Вот так у нас на Фокина вывозят мусор», — написал он.

В Смоленском районе столкнулись тягач и «УАЗ Пикап» 26 августа около девяти часов вечера в Смоленском районе столкнулись «УАЗ 23632 Пикап» и тягач Scania G400. 56-летний водитель «УАЗа» не выбрал соответствующую скорость движения и врезался в тягач Scania G400 с полуприцепом KASSBOHRER STB, за рулем которого сидел водитель 35 лет. В результате ДТП сильно пострадал отечественный «УАЗ», а также сам водитель. В ведомстве

Смоленские таможенники не пустили в Россию зараженные розы Смоленские пограничники не пропустили на территории Смоленской области срез импортных роз, зараженных опасным карантинным вредителем, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Фитосанитарные инспекторы обнаружили карантинного вредителя, когда осматривали партию из 300 роз. Оказалось, что розы из Республики Беларусь заражены западным калифорнийским трипсом. Зараженные цветы, которые могли распространить на территории России вредное

На Смоленщине борются с нелегальным рынком сигарет Малый ритейл и общественные организации обратились к властям Смоленской области за помощью в противодействии нелегальному рынку сигарет, ущерб от которого для государства в 2019 году превысил 100 млрд рублей. В ходе круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области» участники подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста

Экс-сотрудник Роспотребнадзора предстанет перед судом за попытку мошенничества Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, а также 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Подозреваемые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения. По версии следствия,

Двое смолян пополнили кошельки мошенников на 320 тысяч рублей За сутки в полицию обратились двое граждан с заявлениями о пропаже денег с банковских карт, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, говорили о том, что необходимо продиктовать все реквизиты банковских карт якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов. Заявители, жители Смоленска, в надежде сохранить свои сбережения