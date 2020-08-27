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Брянцы требуют поставить контейнеры для мусора на улице Фокина

27 августа 09:37 Общество
Брянцы требуют поставить контейнеры для мусора на улице Фокина
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Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографию стихийной свалки на улице Фокина.

«Вот так у нас на Фокина вывозят мусор», — написал он.

На снимке видно, что пакеты с мусором сложены прямо на газоне под дорожным знаком.

В комментариях жители улицы Фокина пишут, что мусор оттуда забирают раз в неделю — по четвергам. Но непосредственно в четверг его выносят только те, кто рано встает. А большинство сносят отходы всю неделю, поэтому они там лежат зимой и летом постоянно в ожидании приезда мусоровоза. Отмечается, что придать свалке цивилизованный вид могли бы контейнеры для ТБО, но их в тех краях нет «уже лет восемь».

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