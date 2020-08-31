Брянская школа искусств №1 1 сентября отпразднует столетие

Завтра, 1 сентября, исполнится ровно сто лет со дня основания старейшей на Брянщине школы искусств — детской школы искусств №1 им. Т.П. Николаевой. Как сообщает правительство Брянской области, сегодня это не только старейшее, но и крупнейшее среди аналогичных учреждений региона.

Сегодня она занимает пять зданий в Бежицком и Советском районах областного центра, где занимаются свыше 1,6 тыс. детей от 6 жо 17 лет. При ней работают образцовый оркестр русских народных инструментов «Истоки», образцовый хореографический коллектив «Лукоморье», хореографический коллектив «Рапсодия», хореографический коллектив «Цветные сны», хор старших и младших классов, оркестр баянов и аккордеонов.

В честь юбилея в главном здании школы искусств на улице Брянской Пролетарской дивизии сделали капитальный ремонт. Теперь в школа не только сможет вести учебный процесс в комфорте, но и проводить концерты и другие мероприятия вплоть до международных.

Школа искусств, а тогда просто музыкальная, была основана в 1920 году по просьбе рабочих рельсопрокатного завода, ныне БМЗ. Спустя 10 лет в ней шли занятия по классу гармоники, скрипки, фортепиано и сольному пению. В середине 30-х годов ее ученики поставили на сцене заводского Дома культуры оперу «Красная шапочка».

Во время войны школа не функционировала. А после Победы была возрождена. Тогда там появились хор, ансамбль скрипачей, оркестр баянистов. Большой популярностью у брянцев пользовались солисты-инструменталисты.

В 1993 году школа переехала в бывший ДК Строителей. Тогда же она была преобразована в школу исскусств, где появились три отделения — музыкальное, изобразительное и хореографическое, и получила современное название.

С 1996 года в школе исскусств проходит международный конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой, который помогает выявлять музыкально одаренных детей. Не станет исключением и этот год.