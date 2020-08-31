Прокуратура Выгоничского района требует сделать доступным въезд на Нагорную

Прокуратура Выгоничского района направила в суд иск об обязании Кокинской сельской администрации обеспечить проезд к жилым домам, расположенным на улице Нагорная в селе Кокино Выгоничского района.

На улице Нагорной ширина единственного проезд ак восьми расположенным на ней домовладениям не позволяет проехать автомобилям и спецтехнике оперативных служб, так как ширина улицы в этом месте всего 1,5 метра.

Значит, жители Нагорной лишены возможности ,например, получать неотложную медицинскую помощь. Даже автомобилям скорой помощи, не говоря уж о пожарных, туда не проехать.

Ранее в Брянске появился опасный въезд.