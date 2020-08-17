В Брянске открываются кинотеатры

Во вторник стало известно, что уже сегодня открывается кинотеатр «Рай Парк», который расположен в ТЦ «Мельница». Однако сведений об этом на сайте ТЦ пока нет, а на онлайн афишах нет никакой информации о сеансах.

Сообщается также, что в четверг, 20 августа, откроются брянские кинотеатры «Салют» и «Побела». Опубликовать расписание сеансов их руководство обещает позже.

При посещении кинотеатров будет обязательным соблюдение масочного режима, социальной дистанции и норм дезинфекции.

Ранее власти Брянщины ввели новые послабления установленных ранее коронавирусных ограничений. В частности, в минувшие выходные открылись заведения общепита, а с 24 августа должны заработать в полноценном режиме детские сады.