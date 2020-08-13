В Володарском районе семья восстанавливается на жилищном учете с помощью прокуратуры

Володарский районный суд Брянска поддержал иск прокуратуру по признанию незаконным решения в районных властей о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий одной из семей района. Как сообщает областная прокуратура, после вступления решения суда в силу надзорное ведомство возьмет на контроль его исполнение.

Прокурорская проверка показала, что семья, которая обратилась в прокуратуру с жалобой, состоит на учете как нуждающаяся в дополнительной жилплощади с 1985 года. На тот момент в однокомнатной квартире площадью 30 кв. м. проживало трое. В 1988 году родился второй ребенок, и состав семьи увеличился до четырех человек.

В 2018 году один из сыновей купил квартиру. На этом основании районная жилищно-бытовая комиссия сочла, что семья решила квартирный вопрос своими силами, и с учета ее сняла.

Однако прокуратура расценила это решение как незаконное. Хотя сын, купивший квартиру, отселился в нее вместе с женой, в квартире осталось трое проживающих. А значит, на одного проживающего приходится 10 кв. м. при учетной норме 14 кв. м. общей площади на человека, и семья по-прежнему нуждается в дополнительной жилплащади.