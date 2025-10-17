Подростки из Брянска выслушали приговор за угон и кражу

Подростки из Брянска выслушали приговор за угон иномарки и кражу денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Сельцо рассмотрел уголовное дело о краже денег и угоне иномарки. На скамье подсудимых оказались двое 17-летних жителей Брянска.

Поздно вечером 4 февраля 2025 года в городе Сельцо подростки заметили незапертый автомобиль AUDI A6. Из салона они похитили мобильный телефон и деньги. В машине оказался и ключ зажигания. Приятели решили поехать в Брянск. По пути они поменяли спустившееся из-за наезда на бордюр колесо. В итоге парни доехали до улицы Коммунистической в областном центре, оставили машину и разошлись по домам.

Кроме этого, правоохранители выяснили, что один из фигурантов в январе 2025 года с помощью телефона знакомого перевел с его счёта свыше 28 тысяч рублей на свой аккаунт в онлайн-казино.

Суд приговорил одного из подростков к году и четырём месяцам в воспитательной колонии. Второй получил условное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.