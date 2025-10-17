Подрядчик заменил систему отопления в школе №42 Брянска

Подрядчик заменил систему отопления во время капремонта в школе №42 Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт школы №42. Работы стартовали в апреле. Но спустя время горадминистрация расторгла контракт с подрядчиком. Ремонтом занялась организация «Центрснабкомплект», которая обновляет школу №39 в областном центре.

Специалисты почти завершился демонтаж старых полов, штукатурки, инженерных сетей. Также подрядчик заменил систему отопления. До морозов в здании планируют запустить отопление.

Рабочие разводят электрику, кладут плитку в санузлах и занимаются механизированной штукатуркой стен в кабинетах, коридорах, актовом и спортивных залах на верхних этажах. Параллельно специалисты занимаются отделкой фасада здания.