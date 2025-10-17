На трассе в Новозыбковском районе столкнулись две машины

Мужчина пострадал при столкновении двух машин на трассе в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбковском районе на 12 км автомобильной дороги «Новозыбков — Красная гора» 16 октября произошла авария. 52-летний водитель за рулём автомобиля Skoda Octavia при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Nexia.

62-летний водитель Daewoo получил тяжёлые травмы. Мужчину госпитализировали.

На водителя Skoda инспекторы составили три протокола.