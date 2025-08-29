Две иномарки столкнулись на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 131-м км автомобильной дороги Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» накануне произошла авария. 36-летняя женщина за рулём Subaru Legacy проехала перекрёсток по полосе, предназначенной только для поворота направо. Легковушка столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo. 33-летней женщина-водителя в этот момент поворачивала налево.

Водитель Volkswagen получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Двое пассажиров иномарки 8-и и 11-и лет не пострадали. Водитель Subaru от прохождения обследования отказалась.

Инспекторы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.