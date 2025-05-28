Брянский губернатор поздравил пограничников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России

28 мая в России отмечают День пограничника. Со дня основания Пограничной охраны страны прошло 107 лет. В честь этого события на площади Партизан в Брянске прошло торжественное мероприятие. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню. Виновников торжества поздравили первые лица региона и города.

«Мы чтим память воинов, выполнявших боевые задачи в Афганистане и последними покинувших его территорию, прикрывая вывод частей 40-й армии. Вспоминаем подвиг пограничников 12-й заставы Московского погранотряда, которые, находясь в окружении, в течение 12 часов отражали нападение превосходящего по силам противника. Помним профессиональные действия участников специальной пограничной операции «Аргун», в ходе которой были успешно ликвидированы бандформирования на границе России и Грузии. Эти примеры воинской доблести, патриотизма, мужества и верности присяге будут служить нравственным ориентиром для современного поколения пограничников и тех, кому предстоит служба в рядах Пограничной службы ФСБ России, наших доблестных Вооруженных сил. Нашей молодежи, будущим защитникам нашей великой Родины, предстоит приумножать честь и славу российской армии! На нем чествовали защитников рубежей нашей Родины, всех тех, кто самоотверженно оберегает целостность России от посягательств извне», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Глава региона вручил сотрудникам погрануправления ключи от 10 автомобилей УАЗ.