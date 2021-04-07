Эксперты рассказали, чего ждать от гаражной амнистии

В Брянске состоялся виртуальный «круглый стол», на котором эксперты обсудили принятый закон о гаражной амнистии и путях его реализации.

Старый гараж с новыми документами

Руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков рассказал, что Президент России подписал закон о так называемой «гаражной амнистии» сроком до 1 сентября 2026 года. Законопроект, разработанный «Единой Россией» при участии Росреестра, должен урегулировать вопрос оформления прав на «старые» объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Речь идет о гаражах, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть до 31 декабря 2004 года.

«Речь идет, прежде всего, о справедливости, – комментирует новый закон эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. – Законодательство менялось, менялись бюрократические требования. Но право не должно зависеть от наличия или отсутствия каких-то бумаг. Реальную, фактическую собственность нельзя отнимать на основании невозможности пройти формальные процедуры. Именно на это нацелен принятый закон».

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот также считает закон полезным: «Безусловно, этот закон был необходим. Именно поэтому «Единая Россия» занялась его разработкой. Закон поможет восстановить имущественные права миллионов граждан в России. Обратите внимание, его действие распространяется не только на тех, кто построил гараж до 2004 года, но и их наследников».

Какие гаражи «амнистируют»?

Согласно закону, гаражом может быть признано только капитальное сооружение, у которого есть фундамент и стены. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими. Земля под такими постройками должна быть в государственной или муниципальной собственности. Самовольные постройки, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах не будут подлежать легализации в рамках «амнистии».

Начальник управления имущественных отношений Брянской области Светлана Карелина рассказала, что в Брянской области около 20 тысяч гаражей, подпадающих под амнистию.

Глава брянского Росреестра сделал акцент на том, что новый закон решает вопрос размещения не капитальных гаражей, предназначенных для использования людьми с ограниченными возможностями. Установка такой «коробки» возможно лишь на основании утверждаемой органом местного самоуправления схемы размещения таких объектов, без предоставления земельного участка и установления сервитута.

Для граждан процесс легализации гаражей будет максимально простым – достаточно обратиться в МФЦ с заявлением с приложением документа, подтверждающего факт владения этим гаражом. Заявление на регистрацию участка и самого гаража должен будет подать уже орган местного самоуправления.

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения. В настоящий момент каждый регион наделен полномочиями по установлению дополнительного перечня таких документов исходя из своей специфики и сложившейся практики.

Неизбежные шероховатости

Светлана Карелина обратила внимание на техническую проблему, которую предстоит решить. Дело в том, что «беспаспортные» гаражи и гаражные общества расположены на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, или относящихся к муниципальной собственности земельных участках, полномочия по распоряжению которыми осуществляют органы местного самоуправления. Это значит, что в ходе реализации закона придется уточнять границы земельных участков, на которых расположены массивы гаражей, возможно в рамках комплексных кадастровых работ, которые могут быть проведены органами местного самоуправления.

Николай Алексеенко указал на возможные сложности при реализации гаражной амнистии: «Важно учитывать и динамику развития городов, чтобы узаконенные гаражи не стали камнем преткновения для градостроительства, освоения и обновления территорий согласно современным требованиям и стандартам. К сожалению, иногда получается, что частный интерес противостоит интересам всего города и его жителей. Например, такая ситуация наблюдалась на Городищенской горке, где десятилетиями не могли расширить дорогу из-за нескольких домовладений. Власти Брянска нашли решение, но на это ушли годы. Потому главное не создавать глобальных проблем там, где их можно решить заранее».

Валентин Суббот также понимает, что определенных трудностей не избежать: «Конечно же, без шероховатостей не обойдется, жизнь всегда сложнее и неоднозначнее любых законодательных инициатив, и отрегулировать все ситуации невозможно в принципе. Например, инвалид в советские времена получил «Запорожец», и райисполком разрешил ему поставить металлический гараж во дворе – между пятиэтажек. Это было решение проблемы конкретного инвалида, решение, привязанное к конкретной личности.

Со временем гараж обложили кирпичом, и временная конструкция приобрела черты капитального строения, гараж сменил собственников. Время шло, когда-то просторный двор оказался тесным для десятков автомобилей. А гараж, когда-то не капитальный и предназначенный сугубо для удобства человека с ограниченными возможностями, занимает место, где могла бы быть детская площадка или газон. Но наверняка новые хозяева захотят узаконить строение в «эксклюзивном» месте. Как решать эту проблему?»

Реализовать открывшиеся возможности

Впрочем, Валентин Владимирович уверен, что время до начала гаражной амнистии будет использовано всеми органами власти для проработки всех механизмов, которые позволят задействовать возможности принятого закона и учесть максимум ситуаций. Облдума, в частности, подготовит законодательную базу, которую требует от нее новый закон.

Его слова подтвердил Андрей Новиков: «Росреестр окажет максимальную поддержку органам исполнительной власти, в том числе консультационную и методическую помощь, чтобы у граждан не возникало проблем при оформлении прав на гаражные объекты. Мы уверены, что уже с 1 сентября 2021 года (с момента вступления закона в силу) многие владельцы смогут достаточно легко и просто обратиться с заявлениями о регистрации своих прав».

Депутат Брянского горсовета Дмитрий Корнилов заверил, что и представительные органы власти окажут поддержку реализации нового закона. «Больше всего строений, подпадающих под гаражную амнистию, конечно же в Брянске, – говорит Корнилов, – Нам, депутатам городского совета, предстоит большая работа.

Федеральный закон принят только что, я с ним ознакомился, думаю, что механизмы его реализации в регионах до конца еще не понятны. Я только могу предположить, что реализовываться этот проект будет совместно Росреестром и администрацией города. Нужно дать специалистам немного времени, чтобы понять процесс и подготовить необходимую документацию. Уверен, что если понадобится помощь депутатского корпуса, то каждый депутат возьмет ситуацию под контроль на своем округе и поможет владельцам гаражей с подготовкой необходимой документации».

Итог «круглого стола» подвел Николай Алексеенко: «Закон о гаражной амнистии, разработанный и принятый по инициативе «Единой России» – хороший и нужный. Но, как и любой закон, он лишь открывает возможности. А вот будут ли они реализованы, зависит и от граждан, и от государственных служб, и от депутатского корпуса».