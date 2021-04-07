Город32

Эксперты рассказали, чего ждать от гаражной амнистии

2021, 07 апреля 09:30 Политика
Эксперты рассказали, чего ждать от гаражной амнистии
Источник фото

В Брянске состоялся виртуальный «круглый стол», на котором эксперты обсудили принятый закон о гаражной амнистии и путях его реализации.

Старый гараж с новыми документами

Руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков рассказал, что Президент России подписал закон о так называемой «гаражной амнистии» сроком до 1 сентября 2026 года. Законопроект, разработанный «Единой Россией» при участии Росреестра, должен урегулировать вопрос оформления прав на «старые» объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Речь идет о гаражах, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть до 31 декабря 2004 года.

«Речь идет, прежде всего, о справедливости, – комментирует новый закон эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. – Законодательство менялось, менялись бюрократические требования. Но право не должно зависеть от наличия или отсутствия каких-то бумаг. Реальную, фактическую собственность нельзя отнимать на основании невозможности пройти формальные процедуры. Именно на это нацелен принятый закон».

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот также считает закон полезным: «Безусловно, этот закон был необходим. Именно поэтому «Единая Россия» занялась его разработкой. Закон поможет восстановить имущественные права миллионов граждан в России. Обратите внимание, его действие распространяется не только на тех, кто построил гараж до 2004 года, но и их наследников».

Какие гаражи «амнистируют»?

Согласно закону, гаражом может быть признано только капитальное сооружение, у которого есть фундамент и стены. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими. Земля под такими постройками должна быть в государственной или муниципальной собственности. Самовольные постройки, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах не будут подлежать легализации в рамках «амнистии».

Начальник управления имущественных отношений Брянской области Светлана Карелина рассказала, что в Брянской области около 20 тысяч гаражей, подпадающих под амнистию.

Глава брянского Росреестра сделал акцент на том, что новый закон решает вопрос размещения не капитальных гаражей, предназначенных для использования людьми с ограниченными возможностями. Установка такой «коробки» возможно лишь на основании утверждаемой органом местного самоуправления схемы размещения таких объектов, без предоставления земельного участка и установления сервитута.

Для граждан процесс легализации гаражей будет максимально простым – достаточно обратиться в МФЦ с заявлением с приложением документа, подтверждающего факт владения этим гаражом. Заявление на регистрацию участка и самого гаража должен будет подать уже орган местного самоуправления.

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения. В настоящий момент каждый регион наделен полномочиями по установлению дополнительного перечня таких документов исходя из своей специфики и сложившейся практики.

Неизбежные шероховатости

Светлана Карелина обратила внимание на техническую проблему, которую предстоит решить. Дело в том, что «беспаспортные» гаражи и гаражные общества расположены на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, или относящихся к муниципальной собственности земельных участках, полномочия по распоряжению которыми осуществляют органы местного самоуправления. Это значит, что в ходе реализации закона придется уточнять границы земельных участков, на которых расположены массивы гаражей, возможно в рамках комплексных кадастровых работ, которые могут быть проведены органами местного самоуправления.

Николай Алексеенко указал на возможные сложности при реализации гаражной амнистии: «Важно учитывать и динамику развития городов, чтобы узаконенные гаражи не стали камнем преткновения для градостроительства, освоения и обновления территорий согласно современным требованиям и стандартам. К сожалению, иногда получается, что частный интерес противостоит интересам всего города и его жителей.  Например, такая ситуация наблюдалась на Городищенской горке, где десятилетиями не могли расширить дорогу из-за нескольких домовладений. Власти Брянска нашли решение, но на это ушли годы. Потому главное не создавать глобальных проблем там, где их можно решить заранее».

Валентин Суббот также понимает, что определенных трудностей не избежать: «Конечно же, без шероховатостей не обойдется, жизнь всегда сложнее и неоднозначнее любых законодательных инициатив, и отрегулировать все ситуации невозможно в принципе. Например, инвалид в советские времена получил «Запорожец», и райисполком разрешил ему поставить металлический гараж во дворе – между пятиэтажек. Это было решение проблемы конкретного инвалида, решение, привязанное к конкретной личности.

Со временем гараж обложили кирпичом, и временная конструкция приобрела черты капитального строения, гараж сменил собственников. Время шло, когда-то просторный двор оказался тесным для десятков автомобилей. А гараж, когда-то не капитальный и предназначенный сугубо для удобства человека с ограниченными возможностями, занимает место, где могла бы быть детская площадка или газон. Но наверняка новые хозяева захотят узаконить строение в «эксклюзивном» месте. Как решать эту проблему?»

Реализовать открывшиеся возможности

Впрочем, Валентин Владимирович уверен, что время до начала гаражной амнистии будет использовано всеми органами власти для проработки всех механизмов, которые позволят задействовать возможности принятого закона и учесть максимум ситуаций. Облдума, в частности, подготовит законодательную базу, которую требует от нее новый закон.

Его слова подтвердил Андрей Новиков: «Росреестр окажет максимальную поддержку органам исполнительной власти, в том числе консультационную и методическую помощь, чтобы у граждан не возникало проблем при оформлении прав на гаражные объекты. Мы уверены, что уже с 1 сентября 2021 года (с момента вступления закона в силу) многие владельцы смогут достаточно легко и просто обратиться с заявлениями о регистрации своих прав».

Депутат Брянского горсовета Дмитрий Корнилов заверил, что и представительные органы власти окажут поддержку реализации нового закона. «Больше всего строений, подпадающих под гаражную амнистию, конечно же в Брянске, – говорит Корнилов, – Нам, депутатам городского совета, предстоит большая работа.

Федеральный закон принят только что, я с ним ознакомился, думаю, что механизмы его реализации в регионах до конца еще не понятны. Я только могу предположить, что реализовываться этот проект будет совместно Росреестром и администрацией города. Нужно дать специалистам немного времени, чтобы понять процесс и подготовить необходимую документацию. Уверен, что если понадобится помощь депутатского корпуса, то каждый депутат возьмет ситуацию под контроль на своем округе и поможет владельцам гаражей с подготовкой необходимой документации».

Итог «круглого стола» подвел Николай Алексеенко: «Закон о гаражной амнистии, разработанный и принятый по инициативе «Единой России» – хороший и нужный. Но, как и любой закон, он лишь открывает возможности. А вот будут ли они реализованы, зависит и от граждан, и от государственных служб, и от депутатского корпуса».

Читайте также
В Брянске прошел круглый стол о молодежной политики для студентов БГУ
07 февраля 18:53
В Брянске прошел круглый стол о молодежной политики для студентов БГУ
Японские перспективы Брянщины
30 ноября 08:28
Японские перспективы Брянщины

Новости регионов

06.04.2021 14:26
На дорогах Смоленщины прозишло 4 ДТП с животными
С 26 марта по 5 апреля на дорогах Смоленской области произошло четыре ДТП с участием диких животных. В двух авариях участвовали лоси, в еще двух – косули. Дикие животные неожиданно появляются на дорогах и днем и ночью.
06.04.2021 11:15
В Смоленской области выявили семь случаев бешенства среди животных
Среди животных Смоленской области выявили семь случаев бешенства. Четыре случая бешенства были выявлены среди домашних питомцев, три – среди диких. В прошлом году за тот же период было выявлено 25 случая бешенства. В Главном управлении ветеринарии по Смоленской области напомнили смолянам о необходимости ежегодной вакцинации питомцев, так как бешенство особо опасно как для животных, так
06.04.2021 10:07
В Смоленске в марте родились шесть двоен
Пресс-служба администрации Смоленска рассказала о демографической ситуации в городе в марте 2021 года. 146 детей родились в Смоленске. В том числе родились шесть двоен. В ЗАГС Смоленске было зарегистрирована 179 браков и было выдано 270 свидетельств о рождении.
05.04.2021 13:56
Холодную воду отключат в шести домах Смоленска
Холодная вода пропадет в шести домах Смоленска 6 апреля. Без холодной воды останутся жители нескольких домов микрорайона Южный. Воды не будет с девяти утра до пяти часов вечера в домах №25, 25а, 25б и 25в. В 09:30 часов до окончания работ отключат воду в домах №3б и 5 по Краснинскому шоссе.
05.04.2021 13:05
В Смоленске в доме загорелось подсобное помещение
В десять часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Маршала Соколовского в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители дома почувствовали запах дыма на первом этаже и вызвали пожарных. Прибывшие пожарные установили, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже. Со второго этаже эвакуировали шесть человек. Через несколько
02.04.2021 13:19
В Жирковском районе загорелся жилой дом
Около часу ночи 2 апреля в Жирковском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в деревне Боголюбово Жирковского района. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие пожарные определили, что огонь охватил жилой дом. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Актуальные темы

Происшествия
На Почтовой в Брянске водитель влетел в дерево, объезжая ремонт дороги (ВИДЕО)
Общество
Строящийся мост через Десну назвали новым символом Брянска
Общество
В Брянске мать ребенка отправили уговаривать орущего врача о приеме
Политика
Светлану Бледнову назначили главой Володарского района Брянска
Общество
В Брянске маршрут троллейбуса № 6 продлили до 10-го микрорайона

Новости партнёров

Выявление безучетного потребления электроэнергии
Выявление безучетного потребления электроэнергии

В последнее время нашумевшим вопросом, который все чаще поступает в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области стал вопрос по поводу безучетного потребления электроэнергии.

Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» в ЦФО подключили сервис «Гарантия плюс»
Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» в ЦФО подключили сервис «Гарантия плюс»

Количество абонентов услуги «Гарантия плюс» от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе достигло 500 тысяч.

В Брянской области на железной дороге началась ремонтно-путевая кампания
В Брянской области на железной дороге началась ремонтно-путевая кампания

В Брянском области на железной дороге началась ремонтно-путевая кампания. Всего в 2021 году в регионе планируется капитально отремонтировать свыше 20 км пути и 17 стрелочных переводов.

Почти 900 сотрудников Брянскэнерго получили новые знания в 2020 году
Почти 900 сотрудников Брянскэнерго получили новые знания в 2020 году

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2020 год. Более 894 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.