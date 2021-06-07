Брянский район обзавелся противотаранными барьерами

Администрация Брянского района приобрела мобильные противотаранные устройства для перекрытия дорог при проведении общественных мероприятий.
Противотаранный барьер позволяет защитить пешеходов от злонамеренного или случайного наезда автомобилей. Устройство уверенно блокирует автомобиль весом до 10 тонн. При этом барьер легко монтируется и демонтируется, а перевозить его можно в багажнике легкового автомобиля.
«У нас в районе проходит много общественных мероприятий, и каждый раз обеспечение безопасности влечет значительные затраты и неудобства, – поделился глава администрации Брянского района Николай Якушенко, – но безопасность граждан – это первое требование, ее обеспечиваем безусловно. Для перекрытия подъездов к площадке, где собираются люди, приходится искать строительные блоки, грузовик, кран. При этом все равно защита «хромает», ведь нужно оставить проезд для оперативных служб. А брянский противотаранный барьер, с одной стороны, полностью перекрывает движение, а с другой, при необходимости, его легко откатить в сторону, чтобы пропустить скорую, например».
Глава Брянского района Дмитрий Евич лично принимал полученные устройства. Он потребовал, чтобы их полностью смонтировали, сам испытал, насколько легко они перемещаются. Его подчиненные по старой русской традиции не стали изучать инструкцию по сборке, но Евич не сделал им замечание. «Очень хорошо, сказал он, – Вот сейчас и посмотрим, насколько интуитивно понятна работа с барьерами».
Оказалось, что с монтажом и демонтажом справиться совсем несложно. Даже без инструкции и опыта два человека могут собрать заграждение минут за десять.
Противотаранные устройства под торговой маркой «Перехватчик» разработаны, запатентованы и производятся брянской компанией «Локомотив-дизель-сервис». Они действуют по принципу айкидо, используя силу «нападающего» против него самого. Таранящая заграждение машина опрокидывает барьер, и он бьет снизу, гася энергию, разрушая узлы автомобиля, превращая его «в недвижимость».
Брянские барьеры уже используются на постах миротворцев в Нагорном Карабахе, но их применение не ограничивается блок-постами в зонах боевых действий. Устройства защиты от тарана должны быть в каждом учреждении, где проходят общественные мероприятия, чтобы защитить людей от неожиданной террористической атаки или просто от потерявшего управления автомобиля.
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