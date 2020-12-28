Читатель «Город32» поделился личным опытом выезда из России во время пандемии

Если есть законные основания, проблем в пункте пропуска нет, но все документы надо иметь в бумажном виде.

Сегодня мы рассказали, как наш читатель вчера столкнулся с коррупционной схемой украинских полицейских в Харькове. Мы также попросили его поделиться опытом выезда из России гражданина РФ в условиях пандемии. Он рассказал, что никаких проблем не было. Разве только очередь при пешем переходе границы двигалась медленнее, чем до пандемии — ведь теперь от россиян требуется не только паспорт, но и документы, подтверждающие основания для выезда. К числу таких оснований относятся, в частности, вид на жительство в ином государстве или иностранное гражданство параллельно с российским или подтверждения родства с иностранным гражданином или россиянами, постоянно проживающими за границей. Учитываются только самые близкие родственники: родители, дети, супруги. Есть и другие основания — например, на работу, учебу или лечение за границу, если этот факт подтвержден документально, для ухода за нуждающимся в нем близким родственником или на похороны, что тоже требует подтверждения родства, факта смерти или потребности в уходе.

— Я воспользовался вариантом наличия иностранного гражданства, — рассказал наш читатель. — Вместе с российским загранпаспортом предъявил украинский и корешок уведомления о наличии второго гражданства, которое, как требует закон, сделал еще в 2014 году — после его вступления в силу. Ни единого вопроса ко мне у российских пограничников в пункте пропуска Нехотеевка между Белгородом и Харьковом (так получилось, что в Украину я ехал из Москвы, а не из Брянска — через Белгород показалось удобнее) не возникло. И сами же подсказали, как выехать в следующий раз, если понадобится после того, как вернусь в Россию. Поскольку у жены тоже украинское гражданство, а во внутреннем украинском паспорте есть прописка в Украине, нужно будет при следующем выезде предъявить свидетельство о браке и копии соответствующих страниц ее паспорта. Сами же пограничники все рассказали. А еще попросили заполнить бумажку, что я осведомлен — из России мне разрешили выехать однократно. Это заняло дополнительное время при оформлении. Но что ж делать. Понятно, что огранчиения связаны с пандемией. Во всем мире страны стараются обезопасить себя как могут, Россия не исключение.

Со слов нашего читателя, он был свидетелем, как наши пограничники были вынуждены отказать в пропуске нескольким украинцам, у которых копии нужных документов, подтверждающих основания для въезда в РФ, были в электронном виде. Их просили вернуться на территорию Украины и распечатать на бумаге.

— Российские пограничники были очень доброжелательны, — отмечает читатель. — Всем видом давали понять, что ничего личного, просто такая инструкция: сделайте как надо и приходите снова. А вот водитель такси, который вез из Белгорода в Нехотеевку рассказал, что недавно с ним возвращалась с границы семейная пара, которая пыталась въехать в Украину по подложным документам (украинцы могут въезжать и выезжать из Украины сколько угодно раз без органичений, а вот россиянам нужны для въезда основания — набор примерно такой же, что и украинцам для въехзда в РФ) — предъявили украинским пограничникам копию паспорта родственницы, а те проверили по базе и узнали, что она давно умерла. Страху россияне после этого натерпелись: пограничники даже тюрьмой пугали, но в итоге ограничились тем, что вывели на нейтральную полосу и сделали в паспортах отметки о запрете въезда в страну.