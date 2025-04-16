Кулич в Брянске: сравниваем цены на домашнюю выпечку и готовые варианты

До Светлого Христова Воскресения, которое в 2025 году выпадает на 20 апреля, остаётся всё меньше времени. Брянцы активно штурмуют магазины в поисках ингредиентов для главного праздничного угощения — пасхального кулича. Но стоит ли тратить время на домашнюю выпечку, когда прилавки ломятся от готовых вариантов?
Журналисты «Новостей Брянска» провели кулинарно-экономическое расследование и выяснили, какой путь выгоднее для кошелька.
Домашняя арифметика: считаем до последней копейки
Классический рецепт кулича с изюмом требует внушительного списка ингредиентов. При текущих ценах в сетевых магазинах Брянской области затраты составят:
Молоко (350 мл) — 38 рублей
Сахар (170 г) — 10,20 рубля
Дрожжи (30 г) — 86 рублей
Сливочное масло (250 г) — 350 рублей
Мука (700 г) — 59,50 рубля
Ванилин — 3 рубля
Яйца (6 штук) — 81 рубль
Изюм (150 г) — 82,50 рубля
Сахарная пудра (300 г) — 84 рубля
Белки для глазури (2 штуки) — 27 рублей
Итоговая сумма — 821 рубль за две пасхальные красавицы, или примерно 410 рублей за одну. И это без учета затрат на электроэнергию, время и кулинарные навыки!
Магазинная альтернатива: от эконом до премиум
Наши коллеги исследовали и ассортимент брянских супермаркетов и обнаружили широкий диапазон цен:
• Бюджетные мини-куличи начинаются от 70 рублей
• Средний сегмент варьируется в пределах 160-190 рубля
• Праздничные варианты с декором обойдутся в 250 рублей
Любителям онлайн-шопинга сервисы доставки предлагают куличи от 248 рублей за стандартный 300-граммовый до 700 рублей за изысканные версии с карамельно-сливочной начинкой.
Экономика vs традиции: что перевесит?
Математика неумолима: магазинный кулич в 2-4 раза экономичнее домашнего. Однако уравнение становится сложнее, если добавить нематериальные переменные: аромат свежей выпечки, наполняющий дом, семейные рецепты, передающиеся из поколения в поколение, и то особое чувство, когда близкие восхищаются вашим кулинарным талантом.
«Покупной кулич — это удобство и экономия, а домашний — любовь и традиция. Выбор остаётся за каждой семьёй», — отмечают в «Новостях Брянска».
Какой бы вариант вы ни предпочли, главное — чтобы пасхальный стол объединял близких людей, а кулич, будь он из духовки или с магазинной полки, дарил ощущение праздника и тепла.
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