Кулич в Брянске: сравниваем цены на домашнюю выпечку и готовые варианты

До Светлого Христова Воскресения, которое в 2025 году выпадает на 20 апреля, остаётся всё меньше времени. Брянцы активно штурмуют магазины в поисках ингредиентов для главного праздничного угощения — пасхального кулича. Но стоит ли тратить время на домашнюю выпечку, когда прилавки ломятся от готовых вариантов?

Журналисты «Новостей Брянска» провели кулинарно-экономическое расследование и выяснили, какой путь выгоднее для кошелька.

Домашняя арифметика: считаем до последней копейки

Классический рецепт кулича с изюмом требует внушительного списка ингредиентов. При текущих ценах в сетевых магазинах Брянской области затраты составят:

Молоко (350 мл) — 38 рублей

Сахар (170 г) — 10,20 рубля

Дрожжи (30 г) — 86 рублей

Сливочное масло (250 г) — 350 рублей

Мука (700 г) — 59,50 рубля

Ванилин — 3 рубля

Яйца (6 штук) — 81 рубль

Изюм (150 г) — 82,50 рубля

Сахарная пудра (300 г) — 84 рубля

Белки для глазури (2 штуки) — 27 рублей

Итоговая сумма — 821 рубль за две пасхальные красавицы, или примерно 410 рублей за одну. И это без учета затрат на электроэнергию, время и кулинарные навыки!

Магазинная альтернатива: от эконом до премиум

Наши коллеги исследовали и ассортимент брянских супермаркетов и обнаружили широкий диапазон цен:

• Бюджетные мини-куличи начинаются от 70 рублей

• Средний сегмент варьируется в пределах 160-190 рубля

• Праздничные варианты с декором обойдутся в 250 рублей

Любителям онлайн-шопинга сервисы доставки предлагают куличи от 248 рублей за стандартный 300-граммовый до 700 рублей за изысканные версии с карамельно-сливочной начинкой.

Экономика vs традиции: что перевесит?

Математика неумолима: магазинный кулич в 2-4 раза экономичнее домашнего. Однако уравнение становится сложнее, если добавить нематериальные переменные: аромат свежей выпечки, наполняющий дом, семейные рецепты, передающиеся из поколения в поколение, и то особое чувство, когда близкие восхищаются вашим кулинарным талантом.

«Покупной кулич — это удобство и экономия, а домашний — любовь и традиция. Выбор остаётся за каждой семьёй», — отмечают в «Новостях Брянска».

Какой бы вариант вы ни предпочли, главное — чтобы пасхальный стол объединял близких людей, а кулич, будь он из духовки или с магазинной полки, дарил ощущение праздника и тепла.