В Брянске открыли мемориальную доставку в честь военного Кирилла Кондакова

Депутат горсовета выразил соболезнования семье погибшего на свво военного на церемонии открытия мемориальную доски в Брянске.

В Брянске в гимназии № 3 имени Бориса Шапошникова прошла памятная церемония. Там торжественно открыли мемориальную доску в честь военнослужащего Кирилла Кондакова. В октябре 2022 он отправился добровольцем на спецоперацию. В ходе боев за горрд Артемовск (Бахмут) Кирилл Кондаков погиб. Он награжден медалями «За взятие Бахмута» и «За отвагу».

На церемонию пришли родные и учителя Героя, учащиеся гимназии, а таеле депутат горсовета, руководитель территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв. Он выразил глубокие соболезнования матери военного Елене Васильевне и поблагодарил за воспитание настоящего патриота.

«Понимая, как важно увековечивать память погибших защитников Отечества, еще в 2023 году мною было принято решение взять на себя изготовление и установку памятных досок, на зданиях образовательных учреждений Володарского района, за счёт собственных средств», — отметил Игорь Болунёв.

Мемориальную доску открыли мама и дети защитника, а также директор гимназии. Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.

В процессе подготовке к изготовлению памятной доски, депутат Игорь Болунёв обратил внимание на неудовлетворительное состояние доски другого выпускника гимназии — Макеева Алексея Валерьевича. Он погиб в 2008 году в Южной Осетии. Новую доску установили в день церемонии.

«Один герой погиб в Южной Осетии, другой – на Донбассе, но каждый, кто сложил голову в боях за Родину, в наших сердцах навсегда остаётся бессмертным. Мы не делим их на героев вчерашних и сегодняшних. Они все — защитники нашего Отечества, выполнившие свой воинский долг ценой собственной жизни. Вечная память всем павшим защитникам», — завершил своё выступление Игорь Болунёв.