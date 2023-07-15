Более четырех тысяч брянцев получат золотые значки ГТО

Более четырех тысяч брянцев получат золотые значки комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ о награждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» за 2 квартал 2023 года. В обширный список вошли в том числе и 4393 жителя Брянской области.