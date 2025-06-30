Брянец выиграл «бронзу» первенство России по легкой атлетике в десятиборье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Екатеринбурге прошло первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

В десятиборье выступил брянский спортсмен Никита Стефанков. Он установил личный рекорд, набрав в сумме 7018 очков. Брянец стал бронзовым призёром соревнований.