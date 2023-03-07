Брянская легкоатлетка взяла «бронзу» чемпионата России

Брянская легкоатлетка стала третьей в беге на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве завершился чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. В нем участвовали 32 брянских спортсмена.

Воспитанница школы олимпийского резерва «Русь» Полина Шауло бронзовую награду в беге на 200 метров. Он преодолела дистанцию за 24,04 секунды.