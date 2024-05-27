Брянские лёгкоатлеты завоевали медали командного чемпионата России

Брянские лёгкоатлеты завоевали четыре медали командного чемпионата России. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Сочи завершился Командный чемпионат России (II этап «Королевы спорта»). В рамках соревнований прошёл отбор на международные соревнования «Игры стран БРИКС».

Воспитанницы спортшколы имени Самотесова Брянска Мария Прохорец выиграла в беге на 800 метров. Бронзовую награду завоевал Илья Иванюк в прыжках в высоту. Он преодолел отметку в 2 метра 23 сантиметра.

Дарья Нидбайкина из брянской спортшколы «Русь» стала серебряным призёром в тройном прыжке на II этапе «Королевы спорта» и победительницей в Командном чемпионате России. А Вера Филатова из школы имени Самотесова стала второй в беге на 200 метров. Дистанцию она преодолела за 23.69 секунды.