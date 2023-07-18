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Брянские футболисты завоевали «бронзу» на первенстве в Воронеже

2023, 18 июля 12:35 Спорт
Брянские футболисты завоевали «бронзу» на первенстве в Воронеже
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Футболисты брянского «Партизана» завоевали «бронзу» на первенстве в Воронеже. Об этом сообщили в городской администрации.

В Воронеже прошло первенство Союза Федераций футбола «Центр» среди юношей 2008 года рождения. Турнир выиграли воспитанники спортклуба «Ротор» из Волгограда. «Серебро» досталось тульскому «Арсенал». А бронзовую награду завоевали юные футболисты из спортивной школы «Партизан» города Брянска.

Кроме того, брянский спортсмен Роман Осипенко был назван лучшим защитником турнира.

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