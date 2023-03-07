Брянские гимнасты привезли две медали из Ярославля
Брянские гимнасты завоевали две медали в прыжках на батуте в Ярославле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Всероссийские соревнования «Кубок Ярослава Мудрого» по прыжкам на батуте прошёл в городе Ярославле. На турнир съехались 350 спортсменов из 18 регионов России.
Сборная Брянской области завоевала две медали. Екатерина Бондарева в программе мастера спорта стала первой. А Илья Старинский в программе УМС завоевал серебряную медаль. Гимнастке Юлии Лазицкой немного не хватило до призового места. Она стала четвертой в программе МС.
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