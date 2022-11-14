Брянские гимнасты привезли медали из Беларуси

Спортсмены из Брянска вернулись с наградами из Республики Беларусь. Об этом сообщили в спорткомитете горадминистрации.

Открытое Первенство Витебской области по спортивной гимнастике завершилось в Витебске. В соревнованиях участвовали и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Брянска.

В многоборье брянец Арсений Боков занял первое место. Даниил Попов завоевал бронзовую награду. Ещё два брянских гимнаста Богдан Исаков и Андрей Дубинин заняли четвертое и шестое место в турнирной таблице.