Брянские гимнасты привезли медали из Беларуси
Спортсмены из Брянска вернулись с наградами из Республики Беларусь. Об этом сообщили в спорткомитете горадминистрации.
Открытое Первенство Витебской области по спортивной гимнастике завершилось в Витебске. В соревнованиях участвовали и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Брянска.
В многоборье брянец Арсений Боков занял первое место. Даниил Попов завоевал бронзовую награду. Ещё два брянских гимнаста Богдан Исаков и Андрей Дубинин заняли четвертое и шестое место в турнирной таблице.
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