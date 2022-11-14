Город32

Брянские гимнасты привезли медали из Беларуси

2022, 14 ноября 10:30 Спорт
Брянские гимнасты привезли медали из Беларуси
Источник фото

Спортсмены из Брянска вернулись с наградами из Республики Беларусь. Об этом сообщили в спорткомитете горадминистрации. 

Открытое Первенство Витебской области по спортивной гимнастике завершилось в Витебске. В соревнованиях участвовали и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Брянска. 

В многоборье брянец Арсений Боков занял первое место. Даниил Попов завоевал бронзовую награду. Ещё два брянских гимнаста Богдан Исаков и Андрей Дубинин заняли четвертое и шестое место в турнирной таблице.

Читайте также
В брянском музее откроется выставка о встрече партизанов со Сталиным
16 сентября 09:03
В брянском музее откроется выставка о встрече партизанов со Сталиным
Полторы тонны продуктов без документов задержал в июне брянский ветконтроль
20 июня 15:42
Полторы тонны продуктов без документов задержал в июне брянский ветконтроль
В Брянскую область в антисанитарных условиях везли молоко и колбасу 
22 февраля 14:44
В Брянскую область в антисанитарных условиях везли молоко и колбасу 
Автобус с подозрительной колбасой остановили в Злынковском районе
07 декабря 15:16
Автобус с подозрительной колбасой остановили в Злынковском районе

Новости регионов

09.11.2022 11:54
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко.  Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
08.11.2022 14:50
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений

Актуальные темы

Общество
В среду в Брянске ограничат движение машин
Деловые новости
Педагогам — дорогу! Воспитатели и учителя начальных классов сегодня нарасхват
Происшествия
Более пяти миллионов рублей похитили лжебанкиры у брянцев
Общество
Для пассажиров поезда «Москва — Брянск» запустят автобус
Общество
По Брянску не будут ходить троллейбусы

Новости партнёров

О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования
О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования

Заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Н.А. Новикова отвечает на ряд наиболее интересующих вопросов.

Воспитанники Православного детского дома побывали в Смоленскэнерго
Воспитанники Православного детского дома побывали в Смоленскэнерго

 

На МЖД ускорили доставку цемента
На МЖД ускорили доставку цемента

На Московской железной дороге внедрена технология формирования составов из порожних цементовозов, позволяющая ускорить доставку цемента конечному потребителю.

В Брянскэнерго прошел День донора
В Брянскэнерго прошел День донора

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» прошла благотворительная акция «Стань донором – спаси жизнь»! Она была приурочена коДню народного единства, который в России отмечается 4 ноября.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.