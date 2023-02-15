Брянские легкоатлеты завоевали медали на «Русской зиме»

Брянские легкоатлеты вернулись с тремя медалями с «Русской зимы». Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Всероссийские соревнования «Русская зима» в 32-ой раз прошли в Москве. Турнир состоялся в легкоатлетическом манеже Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

В мероприятии участвовали более 160 спортсменов. Среди них – легкоатлеты Центра спортивной подготовки Брянской области.

Илья Иванюк стал вторым в прыжках в высоту с результатом 2.26 метра. Также серебряную награду в тройном прыжке завоевала Дарья Нидбайкина. она показала результатом в 13.70 метра.

Бронзовым призёром турнира стала Мария Прохорец на дистанции 800 метров.