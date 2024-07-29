Брянские легкоатлеты завоевали медали на турнире в Бресте
Брянские легкоатлеты завоевали три медали на турнире в Бресте. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Бресте Республики Беларусь на стадионе «Брестский» прошла Матчевая встреча команд Союзного государства U20. Сборную России представили 48 легкоатлетов., в том числе из из Брянской области.
В толкании ядра золотую медаль турнира завоевал воспитанники спортшколы имени Самотесова Александр Бабенко. Его коллега по школе Юлия Кулагина стала первой в метании молота.
Спортсменка брянской школы «Русь» Дарья Буравцова в барьерном спринте показала результат в 14.01 секунды. Она заняла третье место.
Читайте также
Новости регионов
Бригада, на выезд!
Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию. Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в
«Факел» зажёгся для гостей
С 17 июля смоленский оздоровительный лагерь «Факел» принимает 100 ребят из подшефного для региона Мангушского района Донецкой Народной Республики. Для них созданы комфортные и безопасные условия, подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программы. С пожеланиями отлично отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения обратился к юным гостям губернатор Василий Анохин. «Уверен, что ребята проведут эти
Быть в движении!
В регионе активно развивается «Движение Первых» и большое вниманию этой теме уделяется на самом высоком уровне. Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, «Движение» – один из ключевых партнёров в воспитательной повестке региона. На днях Василий Анохин совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата «Движения» Маратом Закировым открыли в социально-оздоровительном центре «Голоевка» базовый лагерь «Первых». «Вместе