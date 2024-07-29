Брянские легкоатлеты завоевали медали на турнире в Бресте

Брянские легкоатлеты завоевали три медали на турнире в Бресте. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Бресте Республики Беларусь на стадионе «Брестский» прошла Матчевая встреча команд Союзного государства U20. Сборную России представили 48 легкоатлетов., в том числе из из Брянской области.

В толкании ядра золотую медаль турнира завоевал воспитанники спортшколы имени Самотесова Александр Бабенко. Его коллега по школе Юлия Кулагина стала первой в метании молота.

Спортсменка брянской школы «Русь» Дарья Буравцова в барьерном спринте показала результат в 14.01 секунды. Она заняла третье место.