Брянские пловцы завоевали Кубок России

Сборная Брянской области стала обладателем Кубка России по плаванию 2023 года. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Впервые в истории региона воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Илья и Артём Бородины победили в командном зачёте третьей группы Кубка России. Брянская сборная опередила команду из Приморского края и Донецкой Народной Республики.

В следующем сезоне сборная Брянской области будет участвовать во всероссийских соревнованиях во вторую группе.

Напомним, Илья Бородин победил в финала Кубка России на 400 м комплексным плаванием. А на дистанции в 200 м комплексным плаванием с результатом 1:57.30 секунды установил рекорд России.