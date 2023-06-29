Брянские танцоры завоевали два «серебра» на фестивале

Брянские танцоры дважды поднялись на пьедестал почёта на фестивале в Москве. Об этом сообщили в городской администрации.

В Москве прошел фестиваль бальных танцев «В ритмах лета 2023». В нём участвовали 644 танцевальных пар из 72 регионов России. Фестиваль объединил в себе международные, квалификационные и всероссийские соревнования и Кубок России.

Брянский коллектив «Фантазия» 34 раза выходили на паркет. Архип Воробьёв и Ульяна Пивоварова завоевали седьмое место в финале из 79 пар в категории «Восходящие звёзды».

На международных соревнованиях среди 100 юниорских пар брянцы Никита Жариков и Александра Львутина стали вторыми. А на всероссийских соревнованиях пара вновь завоевали серебряную награду по латиноамериканской программе из 205 танцевальных дуэтов.