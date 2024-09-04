Брянский волейболист выиграл чемпионат среди ветеранов в Анапе. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Анапе в посёлке Витязево прошли Всероссийские соревнования по пляжному волейболу среди команд ветеранов. Регион представил брянский спортсмен Андрей Лучкин. В паре с Петром Писаренко из города Энгельса он завоевал золотую награду и титул Чемпиона турнира.

В прошлом году Андрей Лучкин стал вторым на этом соревновании.