На Брянщине построят спортзал для филиала Супоневской школы-интерната

За прошлый год в регионе отремонтировали восемь школьных спортзалов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на состоявшемся на днях оперативном совещании поручил рассмотреть возможность строительства спортзала для филиала Супоневской школы-интерната.

Сейчас в филиале учатся 68 детей с нарушением слуха. В школьном здании приспособлено под спортзал небольшое помещение, где установлены тренажеры и спортивное оборудование. А занятия на свежем воздухе проходят на стадионе брянской школы №56, расположенной по соседству с филиалом. Ученики филиала также занмаются спортом в секциях спортшколы «Олимп».

За прошлый год в регионе отремонтировали спортзады восьми сельских школ в Брасовском, Брянском, Гордеевском, Дятьковском, Жуковском, Клинцовском, Стародубском и Суражскои районах. На эти цели было выделено 23,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 19,8 млн.

С 2014 по 2020 год на Брянщине капитально отремонтировали с привлечением федеральной субсидии 81 спортзал в сельских школах, построили современные спортивные стадоны и спортплощадки для шести школ, закупили современное спортивное оборудование. Всего на эти цели выделено 181 млн рублей.

В 2021–2023 годах на развитие спортивной базы школ Брянщины планируется привлечь из федерального бюджета 82,4 млн рублей и капитально отремонтировать 26 спортзалов сельских школ.