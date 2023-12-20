Победительница конкурса «Магнит футбола» из Брянского района получила награду

Учитель физкультуры брянского лицея, победившая в конкурса «Магнит футбола», получила награду. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Москве на «Live Арене» прошло награждение победителей конкурса «Магнит футбола». В число лучших 48 педагогов России, продвигающих проект «Футбол в школу», вошла и учитель физкультуры лицея №1 Брянского района Ирина Горбачёва.

«Конкурс позади, а ты все еще как будто продолжаешь жить им. Мысли, волнения, тревоги, разочарования, радость, надежда! Но могу сказать с точностью, что проигравших нет и быть не может. Быть в числе ТОП — 48 учителей России конкурса «Магнит футбола» — уже победа!» – сказала победительница.

Все победители получили денежные призы, а также посмотрели матч звёзд FONBET Кубка России и пообщались с футболистами на автограф-сессии.