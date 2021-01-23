В Гордеевском районе Брянщины построят современный стадион

Деньги на строительство выделит правительство РФ.
В Гордеевском районе в этом году планируется начать строительство современного уличного стадиона на деньги, которые выделяет правительство страны по инициативе «Единой России» на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе и в малых населенных пунктах.
По словам главы администрации муниципалитета Людмилы Убоговой, под строительство уже выделена площадка в центре Гордеевки рядом со школой и многоквартирными домами. Благодаря близости к ним стадион пустовать не будет, уверена чиновница.
Всего в масштабах страны регионам на строительство спортивных объектов выделяется 2 млрд рублей. На эти федеральные средства, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в этом году будут построены 100 стадионов, футбольных полей и ледовых арен, в том числе и на селе. Все они будут оснажены современным оборудованием и приспособлены для занятий людей с ограниченными возможностями.
Изначально выделяемая на эти цели сумма была увеличена вдвое по сравнению с прошлым годом. Дополнительно партия власти инциировало увеличение на 150 млн рублей расходов на ремонт почти 1 тыс. спорткомплексов в сельских школах.
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