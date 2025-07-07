Юный брянский теннисист выиграл международный турнир

Юный брянский теннисист завоевал золотую медаль международного турнира в Турции. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Анкаре в Турции прошёл международный турнир по теннису ТЕ для спортсменов до 14 лет. В престижных соревнованиях участвовал воспитанник брянской спортивной школы «Горизонт» Георгий Абушенко.

Он выступил в парном разряде вместе с Дэниелом Элиас из России. Он выиграли финальную встречу против соперников с Кипра. Георгий завоевал золотую медаль турнира.