Юный брянский теннисист выиграл турнир в Брюсселе

Юный брянский теннисист завоевал золотую медаль на международном турнире в Брюсселе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брюсселе прошёл международный турнир «Бельгийский трофей». В нём участвовали спортсмены из 14 стран.

Россию представил воспитанник брянской спортшколы «Горизонт» Георгий Абушенко. Он выступил в паре с представителем Германии Алексом Рунгом. Они обыграли итальянскую пару Лоренцо Ченчи и Маттео Романо. Брянец вернулся домой с золотой медалью турнира.