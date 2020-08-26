Житель поселка Комаричи ударил и оскорбил полицейского

Жителя поселка Комаричи признали виновным в применении насилия по отношению к сотруднику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В марте 2020 года инспектор ДПС остановил водителя мопеда, чтобы проверить документы. Пьяный водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. В нетрезвом виде он оскорбил полицейского ударил его в грудь и по ногам. Когда его доставили в отделение полиции, он еще несколько раз ударил инспектора по лицу.

Суд признал мужчину виновным и дал ему один год и три месяца лишения свободы условно.