Жителя Севска подозревают в попытке контрабанды и подкупа пограничника

Приобрести лояльность пограничников за денежное вознаграждение попытался житель приграничного района Брянской области, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Об этом в прнедельник сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

По версии следствия, гражданин Российской Федерации, житель Севского района обратился к сотруднику Пограничного управления ФСБ России с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в незаконном перемещении через границу товаров народного потребления. Мужчину предупредили, что за дачу взятки он будет отвечать по закону, но тот не отказался от своих преступных намерений.

29 июля 2020 г. на окраине г. Севск при попытке дачи взятки гражданин был задержан пограничниками совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии по Брянской области.

В отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет колонии.