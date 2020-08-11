Коронавирусные ограничения на Брянщине окончательно отменяются с четверга

В прямом эфире с руководителем региональных проектов Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислициной, который состоялся накануне вечером в Инстаграме, брянский губернатор Александр Богомаз анонсировал принятие решение о снятии всех оставшихся коронавирусных ограничений в регионе с завтрашнего дня — 13 августа.

Как пояснил губернатор, возобновят работу кафе, рестораны, учреждения системы образования и многое другое.

Однако по-прежнему будет действовать масочный режим в местах массового скопления людей.

Ранее мы сообщали, что во время эфира губернатор назвал ситуацию с коронавирусом в регионе стабильной и констатировал выход на «плато».