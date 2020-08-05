На Брянщине нерасторопные подрядчики будут лишаться контрактов

Участники совещания при заме губернатора Александре Резунове, где среди других вопросов обсуждали, как выполняется программа благоустройства населенных пунктов в регионе, предложили привлекать к работе по контрактам, с которыми не справляются подрядчики, других исполнителей.
Поводом для этого стала информация, что некоторые подрядчики сбавили темпы работ. Эту тенденцию директор регионального департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов пояснил тем, что отдельные компании заключили слишком много контрактов. Поэтому и прозвучало предложение провести ревизию таких контрактов на предмет целесообразности и, если потребуется, привлекать к ним других подрядчиков.
Участники совещания также обратили внимание, что в отдельных районах подряды на благоустройство достались не местным, а сторонним подрядчикам. Александр Резунов поручил разобраться, насколько были активны при проведении конкурсов муниципалитеты, напомнив, что ранее губернатор Александр Богомаз уже призывал местные власти более ответственно подходить к привлечению местных МУПов. Ведь муниципальные и госконтракты — это и возможность заработать для них, и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней по региону. К тому же уже известны множество примеров, когда МУПы привлекаются к благоустройству как полноценные подрядчики, без посредников, а не в роли субподрядчиков.
Александр Резунов также призвал оценить участие МУПов в конкурсах, а глав районов — активизировать работу по привлечению местных подрядчиков.
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