На Брянщине нерасторопные подрядчики будут лишаться контрактов

Участники совещания при заме губернатора Александре Резунове, где среди других вопросов обсуждали, как выполняется программа благоустройства населенных пунктов в регионе, предложили привлекать к работе по контрактам, с которыми не справляются подрядчики, других исполнителей.

Поводом для этого стала информация, что некоторые подрядчики сбавили темпы работ. Эту тенденцию директор регионального департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов пояснил тем, что отдельные компании заключили слишком много контрактов. Поэтому и прозвучало предложение провести ревизию таких контрактов на предмет целесообразности и, если потребуется, привлекать к ним других подрядчиков.

Участники совещания также обратили внимание, что в отдельных районах подряды на благоустройство достались не местным, а сторонним подрядчикам. Александр Резунов поручил разобраться, насколько были активны при проведении конкурсов муниципалитеты, напомнив, что ранее губернатор Александр Богомаз уже призывал местные власти более ответственно подходить к привлечению местных МУПов. Ведь муниципальные и госконтракты — это и возможность заработать для них, и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней по региону. К тому же уже известны множество примеров, когда МУПы привлекаются к благоустройству как полноценные подрядчики, без посредников, а не в роли субподрядчиков.

Александр Резунов также призвал оценить участие МУПов в конкурсах, а глав районов — активизировать работу по привлечению местных подрядчиков.

На фоне 2018 года индекс качества городской среды на Брянщине вырос на 3,3125 балла. А к 2024 году 10 городов региона должны соответствовать критериям городов с благоприятной средой. Все ресурсы для этого у области есть, считает зам губернатора.