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Бюро имени брянского кораблестроителя спустило на воду головное судно «Метеор 120Р»

2021, 04 августа 18:22 Экономика
Бюро имени брянского кораблестроителя спустило на воду головное судно «Метеор 120Р»
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Событие назвали знаковым для отечественного судостроения.

В Нижегородской области спустили на воду головное судно модели «Метеор 120Р», разработанное ЦКБ по СПК имени новозыбковского судостроителя Ростислава Алексеева. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, председатель совета директоров – генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев, генеральный директор конструкторского бюро Сергей Итальянцев и вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин, сообщает правительство региона.

«Новые суда дают возможность запускать новые маршруты, повышать транспортную доступность населенных пунктов в регионах. Проектирование судна велось в рамках госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 года при поддержке Минпромторга России. Обновление и пополнение пассажирского флота в регионах этими новыми, современными судами стало возможным благодаря государственной программе льготного лизинга. При создании «Метеора» были учтены все пожелания пассажиров и эксплуатантов подобного рода судов. Получилось современное, безопасное и комфортабельное для пассажиров и экипажа судно», – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, спуск на воду нового судна «Метеор 120Р» – знаковое событие для всего отечественного судостроения, и в особенности для Нижегородской области.

«Именно в нашем регионе были разработаны суда, ставшие легендой всей страны и прославившие имя конструктора Ростислава Алексеева. Раньше мы могли только мечтать о возобновлении серийного выпуска судов на подводных крыльях, а сегодня это реальность: спущено на воду уже 11 «Валдаев», они курсируют в трех регионах России, в том числе в Нижегородской области открыта навигация по шести направлениям. Уже есть планы дальнейшего развития направления судов на подводных крыльях», – сказал нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Первые два судна «Метеор 120Р» отправят в Ханты-Мансийский автономный округ, где уже эксплуатируют несколько других современных судов на подводных крыльях «Валдай 45Р», произведенных ЦКБ по СПК имени Алексеева.

«Отличительная черта нашего края – наличие большого количества водоемов, сотни тысяч водных объектов, включая такие великие реки, как Иртыш и Обь. В нашем регионе есть труднодоступные поселения, в которые сезонно можно добраться водным транспортом. Сегодняшний «Метеор» мы зачисляем на службу югорчанам. Соглашение о постройке и поставке двух теплоходов «Валдай 45Р» с центральным конструкторским бюро имени Алексеева мы подписали в 2018 году. В 2019 году, когда спускали на воду «Валдаи», договорились о строительстве «Метеоров». Также начали прорабатывать вопрос создания плавучей поликлиники», – рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

При господдержке АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» планирует к 2022 году выйти на производительность в семь «Валдаев» и один «Метеор» в год.

«Метеор 120Р» – симбиоз традиций конструкторской школы Ростислава Алексеева и инновационных инженерно-технических решений – это крыльевая схема нового поколения, позволяющая судну развивать крейсерскую скорость 75 километров в час, сохраняя комфорт для пассажиров, современные материалы корпуса, интегрированная система управления судном с применением искусственного интеллекта, служащая безопасности судовождения. Это «интеллектуальный» теплоход с современным комфортабельным салоном с климат-контролем, мультимедийными системами, прекрасным панорамным обзором и кафе-баром в кормовой части», – пояснил председатель совета директоров – генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев.

Длина «Метеора 120Р» почти 36 метров, а ширина около 10 метров. Средняя скорость хода судна составляет 65 километров в час, дальность хода 600 километров, максимальная продолжительность рейса 8 часов. Новый «Метеор» сможет вмещать до 120 пассажиров при экипаже всего шесть человек.

Ростислав Алексеев – уроженец Новозыбкова, знаменитый советский кораблестроитель, создатель судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов, конструктор яхт. Лауреат Ленинской, Сталинской премии второй степени и Государственной премия СССР. Ушел из жизни в 1980 году в возрасте 63 лет.

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